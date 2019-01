Fastnacht 2018 Mainz: Wann geht der Rosenmontagszug los?

Fastnacht steht vor der Tür! Auch in Mainz wird es wieder einen großen Rosenmontagszug geben. Aber wann genau geht es los?



Rosenmontagszug in Mainz

Auch in Mainz wird Fastnacht ganz groß gefiert! Kein Wunder, dass der Zug an Rosenmontag zu den Schönsten in Deutschland gehört. Auch 2018 haben sich die Veranstalter und Truppen wieder einiges einfallen lassen, um die "Narren" zu begeistern. Dabei ist es vorher nicht schlecht, sich über ein paar Eckdaten zu informieren, damit an dem Tag auch wirklich alles glattläuft. Der Rosenmontagszug ist nämlich ganz schön lang und zieht durch viele Straßen.Der traditionelle Rosenmontagszug wird am 12.02.2018 stattfinden. Start ist, wie bei vielen Zügen, um 11:11 Uhr. Die Route beginnt in der Josef- und Boppstraße, startet in Richtung Hauptbahnhof und passiert die Kaiserstraße sowie die Christuskirche. Folgend zieht der Zug über die große Bleiche, Langgasse bis hin zum Gutenbergplatz weiter. Anschließend verläuft die Parade am Mainzer Dom entlang, bis sie sich beim Binger Schlag langsam auflöst. Es wird bereits mit ca. 500.000 Teilnehmern gerechnet. Ganze sieben Kilometer soll der Umzug lang sein und rund vier Stunden dauern. Damit sollte man also rechtzeitig da sein!Quelle: kleiner-kalender.de