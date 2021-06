🚲-Fahrrad-Spezial: Bei 3sat / NANO Freitag, 18 Uhr. - - - HIER: Vorab-Video!!!

Link zum Video

Mehr Platz fürs Rad:

Die Fahrradhersteller melden hohe Absätze und wer sein Wunschrad haben möchte, muss schon mal Wartezeit bei der Lieferung einplanen. Doch wird die Verkehrsplanung dem Fahrradboom gerecht? Das möchte NANO herausfinden ...Karlsruhe wurde bei einer Umfrage, dem Fahrradklimatest des ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V.), Sieger in seiner Kategorie – allerdings reichte Karlsruhe in der Bewertung nach Schulnoten schon eine "drei Minus" für den Sieg - da scheint es noch viel Luft nach oben zu geben.Gregor Steinbrenner ist mit dem Fahrrad in Karlsruhe unterwegs und trifft Verkehrsplaner und -planerinnen der Hochschule Karlsruhe und vom Stadtplanungsamt sowie einen Vertreter des ADFC. NANO zeigt, wie eine sinnvolle Verteilung des Verkehrsraums für Auto und Fahrrad aussehen könnte.Stadtplaner der Autostadt Essen sind auf dem Weg zur Fahrradstadt und stehen vor einer großen Herausforderung. Außerdem gibt es einen Überblick wie Technik das Fahrrad sicherer machen kann, das geht vom vibrierenden Lenker über den intelligenten Helm bis zur Vernetzung mit anderen Verkehrsteilnehmern.