Mittagstisch für benachteiligte Kinder: Albatros e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Der Albatros e.V. erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche aus dem Lüneburger sozialen Brennpunkt „Hinter der Saline/Weißer Turm“ eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Verein bietet den Kids gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg und PädIn im Stadtteilhaus SalinO verlässliche Strukturen und fördert eine sinnvolle Nachmittagsgestaltung.

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu betreuen und zu beraten sowie ihnen zu helfen, schwierige Lebenssituationen oder Konflikte zu lösen. Seit 18 Jahren engagiert sich unter anderem der Albatros e. V. im Stadtteilhaus SalinO auch für die Nachmittagsbetreuung von Schülern aus sozialen Brennpunkten. Hier werden diese in strukturierter Art und Weise aufgefangen und können Angebote wie eine Hausaufgabenbetreuung, eine Leseförderung oder verschiedene aktive Freizeitprogramme nutzen. Der Kindermittagstisch SaliNoon ist seit nunmehr zehn Jahren ein fester Bestandteil der Betreuung. Zweimal wöchentlich bekommen die Kids hier ein warmes Mittagessen und an den anderen Wochentagen ein Obst- und Gemüsebuffet, welches von Ehrenamtlichen zubereitet wird.„Ziel der Kinder- und Jugendhilfe im Stadtteilhaus, ist die Verbesserung der Zukunftschancen der Kids. Durch geregelte Abläufe und Hilfestellung für jedes Kind erhoffen wir uns, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft finden", betonte Sabine Dehning, Geschäftsführerin des Albatros e.V. Damit die Schützlinge des Stadtteilhauses regelmäßig warme Mahlzeiten bekommen können, bedarf es stets an finanzieller Unterstützung, an welcher sich die Town & Country Stiftung mit ihrer Förderung beteiligen möchte.Britt Claassen, Botschafterin der Town & Country Stiftung, lobte das Projekt: „Die Unterstützung der Einrichtung verhilft den Kindern zu einem Ort, an dem sie Geborgenheit erfahren und Hilfestellungen bekommen. Ich freue mich, dass ihnen dadurch bessere Zukunftschancen eröffnet werden."Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.