Abbaden in Lübeck

- Am 15.09.19 geht`s nach Moisling und Schlutup zum traditionellen Abbaden -



Abbaden in den Lübecker Freibädern

Am Sonntag, 15. September 2019 nehmen wir von 11-17 Uhr Abschied vom Sommer. Mit dem ABBADEN endet unsere Freibadsaison.

Wir freuen uns auf einen schönen Saisonabschluss mit zahlreichen großen und kleinen Badegästen, Wasserspielen (bei gutem Wetter) und Leckereien.



Freibad Moisling, Pennmoor 1, 23560 Lübeck

Freibad Schlutup, Palinger Weg 70, 23568 Lübeck



Im Mai 2020 sehen wir uns wieder zur nächsten Freibadsaison.