Lübecker Weihnachtsmärkte 2020 abgesagt

Lübeck : Innenstadt |

Normalerweise bestimmen die Weihnachtsmärkte mit ihrem Lichterglanz, mit ihren Ständen, mit Musik und gastronomischen Angeboten die Wochen vor den Festtagen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Lübecker Weihnachtsmärkte für dieses Jahr abgesagt werden.

Nur ein paar geschmückte Tannenbäume und Lichterpunkte deuten vor dem ersten Adventssonntag in den Straßen und auf den Plätzen der Altstadtinsel auf das Weihnachtsfest hin.Sie bieten nur einen Hauch des stimmungsvollen Ambiente, das in den vergangenen Jahren so typisch für die Hansestadt war.November 2020, Helmut Kuzina