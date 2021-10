In Lübeck: Unterwegs mit dem Amphibienbus auf der Trave

Lübeck : An der Trave |

An Land fährt er als vollwertiger Bus im öffentlichen Straßenverkehr, doch auf der Trave ist er quasi ein seetüchtiges Schiff – der Amphibienbus „Splashtour“.

In der Hansestadt ist der Amphibienbus ein einzigartiges Vehikel. Den Einwohnern bietet der schwimmende Bus seit 2017 ein vertrautes Bild, doch Touristen staunen nicht schlecht, wenn er an ihnen vorüberfährt oder vorüberschwimmt.Im Amphibienbus ist Platz für 43 Passagiere. Zu seiner einstündigen Rundfahrt startet er an der Haltestelle unmittelbar am Anleger 2 der Reederei City an der Untertrave. Die Route führt vom Stadtgraben durch die Wallbrücke bis zur Drehbrücke und wieder zurück.Oktober 2021, Helmut Kuzina