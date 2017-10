Impressionen vom Südkap Ölands!

unterwegs.Entlang vieler wunderschöner und in der regel gut erhaltener Windmühlen,fuhren wir quer durch die Insel.Hier wird die Landschaft vombestimmt.Im Sommer ist sie bis auf einige Seen,weiß und staubtrocken,bei viel Regenvon vielen Pfützen,Lachen und kleinen Seen geprägt.Direkt an der Südspitze der "Lange Jan",der mit 41,6 m höchste LeuchtturmSchwedens.Direkt daneben die Vogelbeobachtungsstation Ottenby.Am Strand kann man Seevögel und Seehunde beobachten,herrlich.Auf der Rücktour dann noch die Gettlinger Grabstätte,eine Viking Stein Schiff Grabstätte,die über 1000 Jahre genutzt wurde.Ein Erlebnisreicher Tag für Uschi&Dieter.