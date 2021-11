DLRG Bezirk Gießen-Wetterau-Vogelsberg ehrt verdiente Mitglieder

Lollar : Gaststätte "Zur Scheune" |

Thorsten Schnittker erhält Verdienstzeichen Gold, Willi Schmutzer und Dieter Schulz verabschiedet



Ehrungen für insgesamt 106 Jahre Tätigkeit als Vorstandsmitglied oder Beauftragter im DLRG Bezirk Gießen-Wetterau-Vogelsberg wurden im Rahmen der kürzlich in Lollar durchgeführten Bezirkstagung vorgenommen. Überreicht wurden die Auszeichnungen von Bezirksleiter Claus Protzer und der Vizepräsidentin im DLRG-Landesverband Hessen Siri Metzger.



Den Reigen der geehrten Personen eröffnete Thorsten Schnitker (Ortsgruppe Heuchelheim), der seit 33 Jahren in der DLRG aktiv ist, davon 26 Jahre im DLRG Bezirk. Zunächst war Schnitker stellvertretender Bezirksjugendwart, ehe er von 1997 an fünf Jahre lang den Vorsitz der Bezirksjugend übernahm. 2002 wurde er zum Technischen Leiter Einsatz gewählt, 2011 wechselte er in das Ausbildungsressort. Seit 2014 ist Schnitker stellvertretender Bezirksleiter, 2017 übernahm er zusätzlich noch die Leitung der Ausbildungsregion VII im Landesverband Hessen. Als Multiplikator im Bereich des Lehrscheines Schwimmen und Rettungsschwimmen hat er Generationen von Lehrscheininhaber/innen aus- und fortgebildet. Seit 2002 ist er zudem im Arbeitskreis Schwimmen, Retten und Sport (SRuS) der Bezirksjugend aktiv, welche für die Organisation der Bezirksmeisterschaften zuständig ist. In seiner Laudatio würdigte Bezirksleiter Protzer den Geehrten als äußert kompetenten und außergewöhnlich engagierten DLRG-Allrounder, bei dem die DLRG neben Familie und Beruf einen hohen Stellenwert genieße. Mit seiner vorbildlichen und mitreißenden Art gelinge es ihm, andere Mitglieder zu motivieren und einzubinden. Für die vielfältige und langjährige Arbeit wurde Schnitker mit dem DLRG-Verdienstzeichen in Gold ausgezeichnet.



Von der Versammlung einstimmig zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt wurde Will Schmutzer (Ortsgruppe Laubach), der nach 26 Jahren aus Altersgründen als stellvertretender Bezirksleiter aus dem Amt schied. Als solcher fungierte er lange Jahre als „Erwachsenenvertreter“ im Bezirksjugendvorstand. Bereits auf der Versammlung 2019 war er mit dem DLRG-Verdienstzeichen in Gold geehrt worden. Neben seiner Tätigkeit im Bezirk ist Schmutzer seit Jahrzehnten als Trainer in Laubach und als Wettkampfrichter auf den unterschiedlichsten Ebenen der Meisterschaften im Rettungsschwimmen (Bezirksmeisterschaften, Hessische, Deutsche) sowie in der Ausbildung der Wettkampfrichter tätig. Laudator Bezirksleiter Protzer bezeichnete Schmutzer als große Stütze und würdigte seine vorbildliche, außergewöhnlich dauerhafte und kompetente Lebensleistung im Ehrenamt.



Fast genauso lange wie die beiden vorgenannten Personen zusammen, nämlich 49 Jahre, war Dieter Schulz (Ortsgruppe Butzbach) auf Bezirksebene aktiv. Aus Altersgründen legte er bei dieser Versammlung seine Beauftragung nieder. 1972 bis 1986 gehörte Schulz den Bezirksjugendvorstand an, davon sieben Jahre als Jugendwart. Während dieser Zeit organisierte er jährlich eine Fahrt nach Westberlin, bei der u.a. auch die dortige Bundelehr- und Forschungsstätte der DLRG besichtigt wurde. 1988 übernahm er den Posten des Bezirksfunkwarts, 2002 wurde Schulz dann Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit. Für seine langjährige Tätigkeit als Beauftragter im Bezirk wurde ihm vom Bezirksvorstand der erstmals vergebene Titel „Ehrenbeauftragter“ verliehen. Neben seiner Tätigkeit im Bezirk war Schulz auch über 45 Jahre in den Gremien der DLRG Ortsgruppe Butzbach aktiv. Dafür wurde er bereits 2007 mit dem Landesehrenbrief ausgezeichnet und erhielt 2009 für sein Lebenswerk das DLRG-Verdienstzeichen Gold mit Brillant.



Der jüngste in der Runde der „geehrten“ Personen war Max Habighorst (Ortsgruppe Lich), welcher von 2014 bis 2021 das Amt des Bezirksjugendvorsitzenden innehatte. Ihm ist es zu verdanken, dass der größte Bezirk im DLRG Landesverband 2014 nicht auf einmal ohne Jugendvorstand dagestanden hätte. Für seine sechs Jahre währende Tätigkeit bekam er vom Bezirksvorsand und Bezirksjugendvorstand eine Dankesurkunde und ein Geschenk überreicht.