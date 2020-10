Neue Vertriebskanäle bei UnikumHolz

„Neben dem eigenem Online-Shop, der über www.UnikumHolz.de erreichbar ist, möchten wir nun auch einen Marktplatz nutzen, der einem die Möglichkeit gibt, auf ein bereits bestehendes Kundenspektrum zurückzugreifen.“ sagt der Gründer Herr Herrfurth-Simon. „Wir haben uns hier entschieden auf Amazon Handmade zurückzugreifen.“ Mit Amazon Handmade gibt der große Onlineversandhändler kleinen Kunsthandwerkern die Möglichkeit zu günstigen Konditionen ihre handgefertigten Produkte auf dem großen Marktplatz Amazon anzubieten. Herr Herrfurth-Simon weißt darauf hin, dass ein Bewerbungsprozess zu Beginn notwendig ist. „Dort wird bewertet ob man als Kunsthandwerker eingestuft wird.“Da der Bewerbungsprozess positiv abgeschlossen wurde, besteht ab sofort die Möglichkeit den Amazon-Handmade-Shop über www.amazon.de/handmade/unikumholz zu besuchen. Über eine Beschreibung und weitere Informationen des Gewerkes UnikumHolz gelangt man zu den auf Amazon angebotenen Produkte.Die Produktpalette der handgefertigten Unikate, die bei UnikumHolz hergestellt werden, umfasst unter anderem Garderoben aus Vollholz. „Hier verwenden wir zu einem Großteil Baumscheiben der Robinie“ ergänzt der Gründer. Das Holz wird dabei regional bezogen.Auch von Interesse für die Kunden bei Amazon dürften die angebotenen Wandregale sein, welche vorzugsweise zum Aufstellen von Dekorationsartikeln verwendet werden. Diese sind ebenfalls aus Vollholz gefertigt und sind jedes für sich ein Unikat. Die einzelnen Regalbretter zeichnen sich dabei durch die Naturbelassenheit aus. Durch eine eigens entwickelte Befestigung besteht die Möglichkeit die unbesäumten Bretter unsichtbar an der Wand zu befestigen, was einem modernem Einrichtungsstill entspricht. Generell können die bei UnikumHolz angebotenen, handgefertigten Produkte als Bindeglied zwischen moderner Einrichtung und klassischem naturnahen Landhausstil betrachtet werden.Das Angebot im Amazon-Handmade-Shop soll stückweise erweitert werden. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Amazon und danken für die Möglichkeit, die kleinen Kunsthandwerkern über die Handmade-Sparte gegeben wird.“Tobias Herrfurth-Simon "UnikumHolz"Lindwerder Dorfstr. 606917 JessenWebsite mit Onlineshop: www.unikumholz.deE-Mail: info@unikumholz.deUnikumHolz ist eine kleine Manufaktur in Sachsen-Anhalt, gegründet im Juni 2020, die sich auf die Herstellung von Massivholzmöbeln und Dekorationsartikeln aus Echtholz spezialisiert hat. Das Team um UnikumHolz hat sich zum Ziel gesetzt, jedem ein Stück Natur in die eigenen vier Wände zu bringen. Dabei soll das, was jedes Stück des verarbeiteten Holzes ausmacht, nämlich einzigartig zu sein, im Fokus stehen. Dem Betrachter soll die natürliche Schönheit des Werkstoffes Holz gezeigt werden.