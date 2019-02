Testbericht: Haarentfernungsgerät von breuer bei Lidl

In der Woche ab dem 07. Februar gibt es ein Haarentfernungsgerät der Marke breuer bei Lidl im Angebot. Doch was kann das Gerät?

Was kann der Haarentferner?

Rasieren kann aufwändig und lästig sein. Wachsen geht schneller, ist aber schmerzintensiver. Eine Alternative gibt es allerdings um Körperhaare zu entfernen. Nämlich mit Lichtimpulsen. So arbeitet der Haarentferner von breuer . Die Lichtimpulse sorgen dafür, dass das Haarwachstum gehemmt wird, das Resultat: ein glattes Hautgefühl. Angewendet kann das Gerät auf dem Gesicht, an den Achseln, an Armen und Beinen, in der Bikinizone und auf Brust und Rücken. Das Gerät deckt also schon einige Körperstellen ab.Der Akku des Geräts muss circa zwei bis zweieinhalb Stunden aufgeladen werden. Ist der Akku voll, kann es mit der Enthaarung losgehen. Es gibt sechs Stufen, je nach Hauttyp. Die Energiestufe lässt sich manuell einstellen aber auch automatisch einstellen. Dafür hält der Benutzer oder die Benutzerin das Gerät einfach an die Haut und der Haarentferner schlägt eine Energiestufe vor. Außerdem gibt es den “Auto-Flash”-Modus, mit diesem können größere Hautstellen wie beispielsweise an den Beinen schneller behandelt werden. Und keine Sorge, durch einen integrierten UV-Filter wird die Haut geschützt. Auf der Website werden langanhaltende Ergebnisse für mehrere Monate versprochen. Der Haarentferner von breuer gibt es für 155 Euro bei Lidl im Angebot.