Mit aller Kraft zu Bronze

Leipzig : Sporthalle Brüderstraße |

Solveig Bruderhofer erkämpft sich souverän Platz drei auf den Deutschen Meisterschaften U18

Leipzig/ Münsing : Zum dritten Mal in Folge konnte der traditionsreiche Judoverein Ammerland-Münsing einen Vertreter auf den nationalen Meisterschaften der Altersklasse U18 präsentieren. Solveig Bruderhofer hatte sich in den harten Qualifikationsturnieren auf bayerischer und süddeutscher Ebene bereits Silber und Bronze durch starke Leistungen erkämpft. So waren die Hoffnungen der leitenden Landestrainerin Claudia Straub nicht ganz unbegründet, zumindest eine Platzierung von Solveig in der Gewichtsklasse bis 57 kg erreichen zu können. Die Geretsrieder Gymnasiastin enttäuschte an diesem Tage in keinster Weise. Bestens durch den Stützpunkttrainer Milan Disovic vorbereitet, dominierte Bruderhofer bereits die erste Runde gegen die international erfahrene Lisa Hiller. Frederike Berning musste im Anschluss ,als Vertreterin des Landeskaders Niedersachsen ,schon nach kurzer Kampfzeit durch eine hervorragend angesetzte Würgetechnik die Überlegenheit der 16-jährigen Kämpferin vom Starnberger See neidlos anerkennen. Erst im spannungsgeladenen Viertelfinale war es ein offener Schlagabtausch mit der U18 Nationalkaderathletin Kaiser aus Berlin. Da nach Ende der regulären Kampfzeit immer noch keine Entscheidung getroffen war, mussten beide Judoka in den Golden Score. Durch ein Trommelfeuer an stark herausgearbeiteten Angriffen konnte Bruderhofer Ihre Kondition entsprechend ausspielen und ihre Gegnerin heftig unter Druck setzen. Die Passivität der Berlinerin wurde im Laufe der Verlängerung dann entsprechend mit der Disqualifikation geahndet. Natürlich waren die Vertreter der Bayerischen Delegation hellauf über das anstehende Halbfinale begeistert. Denn hier wartete bereits die Trainingspartnerin Samira Bock auf die Münsinger Kämpferin. Erst vor einigen Wochen hatte die Münchnerin Bock den European Cup in Fuengirola / Spanien , sowie diverse Bundessichtungsturniere des DJB des letzten Jahres deutlich gewonnen. Nichts desto Trotz entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Samira Bock konnte aber Ihrer Favoritenrolle gerecht werden und sicherte sich verdient den Einzug ins Finale und im Anschluss die Deutsche Meisterschaft. Dennoch gelang es der Landestrainerin Claudia Straub, Bruderhofer entsprechend für den heißen Kampf um Bronze zu motivieren. Mit aller Kraft und Entschlossenheit wusste die Oberbayerin ihr technisches Repertoire im kleinen Finale einzusetzen und beendete die Begegnung deutlich durch eine sehenswerte Technik vorzeitig. Die Nachricht vom sensationellen Medaillengewinn verbreitete sich im Einzugsgebiet des JVAM wie ein Lauffeuer und 1.Vorstand Andreas Schaubmar durfte sich über die erste Medaille unter seiner Führung freuen.“ Auch Luis Schmidt, der leider aufgrund einer schweren Knieverletzung die Titelkämpfe absagen musste, freute sich diebisch über den Erfolg seiner Vereinskollegin. Im Anschluss gab Pressesprecher Rainer Schmidt noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Monate: „ Durch diese Medaille gestärkt, traue ich Solveig auch den ein oder anderen Überraschungserfolg auf den kommenden internationalen Turnieren in Europa zu. Das gesamte Team aus Münsing drückt fest die Daumen .“