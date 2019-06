Schulsportprojekt "Fairness, Toleranz und Respekt" an der IGS Hämelerwald

An der IGS Lehrte am Standort Hämelerwald fand zum ersten Mal unter der Leitung des DTU Schulsporttrainers Jens Büsing das Schulprojekt „Fairness, Toleranz und Respekt“ statt. Neben der Taekwondo-AG an der IGS ist dies damit bereits die zweite Schulaktion des Taekwondovereins Mu-Do-Kwan Lehrte e.V., der im Rahmen seiner Zielsetzung „Respekt im Alltag erleben“ gezielt mit Kindern und Jugendlichen über Werte wie Fairness, Toleranz und Respekt spricht.

Für jeweils 90 Minuten wurden mit insgesamt vier achten Klassen der IGS die verschiedenen Aspekte des Projektes besprochen. Was bedeutet „Respekt“? Wie verhalte ich mich tolerant gegenüber meinen Mitmenschen? Hat mich schon einmal jemand unfair behandelt? Dies sind nur einige wenige Themen der Fragestellungen, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler anhand selbst erstellter Mindmaps auseinandersetzten. Anhand von Rollenspielen sollten Situationen, in denen es an Respekt und Toleranz mangelt erarbeitet und gelöst werden.Jens Büsing, Vorsitzender des Taekwondovereins Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. und zertifizierter DTU Schulsporttrainer äußerte sich insgesamt sehr zufrieden mit dem Projekt: „Die Schüler sollten für sich selbst herausfinden, wie man faires Verhalten am besten umsetzen kann und was Toleranz und Respekt im Alltag bedeuten. Das ist ihnen heute gelungen.“ Begleitet wurde Büsing dabei von Isabelle Peiffert, Dan-Trägerin aus dem Taekwondoverein. Peiffert zufolge war besonders die offene Frage- und Gesprächsrunde mit den Jugendlichen der Schlüssel zu gegenseitigem Verständnis. „Viele Sorgen und Problemsituationen wurden hier angesprochen und deutlich gemacht, die vielleicht vorher nicht unter den Schülern thematisiert wurden. Die Einsicht verbessert natürlich das gegenseitige Verständnis und den Respekt untereinander erheblich.“