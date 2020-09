MTV Immensen e.V. - Yoga am Vormittag

Lehrte : MTV Immensen e.V. |





Yoga am VormittagYoga ist eine wunderbare Möglichkeit zur Ruhe zu kommen.Durch einfache Körperübungen werden Körper, Geist und Seele vereint. Anspannungen durch das allgemeine Alltagsleben werden entspannt. Gleichzeitig profitiert der Körper durch Beweglichkeit. Der Geist kommt zur Ruhe durch die Fokussierung auf Atem und Bewegung. Auch die Seele erfreut sich an den schönen Momenten in der Yogaübung…Ulla Herrmann ist ausgebildete Yogalehrerin und bietet im MTV diesen Kurs mit sanftem Yoga an. Starten Sie entspannt in den Tag und melden Sie sich an.Wann: Donnerstag von 10:30 – 11:30 UhrWo: Spiegelraum im Sportheim, Am FleithIm laufenden Kurs kann jederzeit geschnuppert werden.Yoga am Vormittag ist gebührenpflichtig.Informationen und Anmeldung bitte bei Ulla Herrmann , Tel. 05175- 928640 oder bei Sigrid Windhorst-CohrsTel.: 05175-3825, Mail: siggi@4-cohrs.de