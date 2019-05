Männersporttag 2019 - Hier ist wieder MANPOWER gefragt...

Veranstaltungsorte: SV 06 Lehrte (Vereinsheim, Außenanlage und Volksbank-Arena), Lehrter SV (Sportpark), Schützen-Corps Lehrte (Vereinsheim und Sportanlage)

Anmeldung und Abschlussgrillen: Mielestraße 7, 31275 Lehrte

Veranstaltungszeit: 9:30 Uhr – 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 15 € inklusive Verpflegung

Highlight wird wieder das gemeinsame Grill-Event am Ende der Veranstaltung mit allen Beteiligten ab 15:15 Uhr sein! Hierfür stellt u.a. die Privatbrauerei Herrenhausen als Veranstaltungspartner kühle Getränke aus seinem Sortiment zur Verfügung. Deshalb auch die großartige Teilnahmegebühr von nur 15 €. – Also Männer, meldet Euch am besten gleich an zusammen mit Freunden, Kollegen & Verwandten und dann geht’s im Juni ab nach Lehrte!Alle Teilnehmer haben an diesem Tag die Chance drei Sportarten oder sportliche Kursangebote in Workshops (je 75 min.) auszuprobieren.Das geplanteAmerican Football • Bogenschießen • Functional Zone • Bubble Soccer • Pokern • eFootball • Cycling • Les Mills® • Schießen • Speer/Hammer/Diskus • Foodfitness • 1. Hilfe im Sport und GRILLEN!Sämtliche Angebote sind zu Fuß zu erreichen und finden auf den Vereinsgeländen der austragenden Vereine (SV 06 Lehrte, Lehrter SV und Schützen-Corps Lehrte) statt. Anmeldung und Abschlussgrillen findet auf der Terrasse des SV 06 Lehrte-Vereinsheims in der Mielestraße 7, 31275 Lehrte statt. Tipp: Entsprechend der Workshopauswahl wird geeignete Sportbekleidung (In- und Outdoor) benötigt.Der Männersporttag beginnt um 9:30 Uhr mit der Einschreibung in die Workshops. Nach einer kurzen Begrüßung heißt es 3 x POWER und ab 15:15 Uhr GRILLEN! - Das Ende der Veranstaltung ist für 17:00 Uhr geplant.Eine Vereinsangehörigkeit ist hierbei nicht erforderlich. Jeder Mann ab 16 Jahren kann mitmachen und drei Sportarten in Workshops (je 75 min.) austesten. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 € pro Person. Interessant für teilnehmende Väter: Der Regionssportbund und der SV 06 Lehrte bieten während der Workshopphase eine kostenfreie Kinderbetreuung (Alter: 3 bis 8 Jahre) an.Durch die Unterstützung der Patientenuniversität und der BKK24, wird auch dieses Jahr ein vielfältiges und interessantes Rahmenprogramm geboten, was u.a. über Männergesundheit, Sport und Ernährung informiert. Zusammen mit der ARAG Sportversicherung gibt es sogar erstmal einen gemeinsamen Workshop zum Thema „1. Hilfe im Sport“. Darüber hinaus warten kurzweilige Angebote für zwischendurch mit vereinseigener Schnellschussanlage, Torwandschießen und mehr.Ein gemeinsames GRILLEN zum Ende lässt Männerherzen höher schlagen und sorgt für einen entspannten Ausklang.• Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich• kostenfreie Kinderbetreuung (3 bis 8 Jahre)• Teilnahmegebühr: 15 € inkl. Wasser, Snacks und GRILLEN!Die Teilnahme kann mit 5 Lerneinheiten auf die Übungsleiter-C-Lizenz (ÜL-C) angerechnet werden.Zudem lohnt sich ein schnelles Handeln: Mit der Onlineanmeldung kann man direkt sein Workshop-Programm zusammenstellen. Aber nur solange bis die Kurse ausgebucht sind…...daher am besten jetzt ANMELDEN!Weitere Informationen zur Veranstaltung inklusive Online-Anmeldung unter:Hinweis: Der Männersporttag wird unterstützt und gefördert von der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung, Volksbank Lehrte-Stiftung, Herrenhäuser Brauerei, BKK24, Druckhaus Küster, Patientenuniversität Hannover, KURT Gruppe, ARAG, Stadtwerke Lehrte, Friedrich-Wilhelm Behre Tischlerei, Lehrter Wohnungsbau GmbH sowie den Medienpartnern Hannoversche Allgemeine, Neue Presse und Lehrter Marktspiegel.