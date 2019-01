Anzeige

Wahlkampf um den Bürgermeisterposten hat begonnen.

Am 13. Januar 2019 hat der Parteilose Kandidat Oliver Gels den Wahlkampf um das Amt des Verwaltungschefs der Stadt Lehrte gestartet. Zu seinem ersten Wahlkampf Termin lud Oliver Gels die Bürgerinnen und Bürger in das Siedlerhaus der „Siedlergemeinschaft Glück Auf“ ein.



Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger hörten sich die Wahlkampfthemen wie z. B. Ausbau von Kindertagesstätten und Schulen und Sozialer Wohnungsbau von Oliver Gels an. Herr Gels betonte wie wichtig ihm die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sind und möchte nur das Beste für die Stadt Lehrte und der 9 Umliegenden Ortsteile möchte.



Herr Gels sammelte an diesem Abend auch Unterschriften um überhaupt um das Amt des Verwaltungschefs kandidieren zu dürfen. Laut Herrn Gels habe er bereits die Hälfte der 200 Unterschriften zusammen. Herr Gels freut sich auf die nächsten Treffen mit den Bürgerinnen und Bürgern.



Die Gegenkandidaten Amtsinhaber Klaus Sidortschuk (SPD) und Frank Prüße (CDU) kandidieren ebenfalls um das Amt des Verwaltungschefs.



Wer mehr über Oliver Gels und seinen Wahlkampfthemen erfahren möchte kann sich auf



www.olivergels.de



auf



www.facebook.com/pg/OliverGelsfuerLehrte



oder persönlich bei den Wahlveranstaltungen ein Bild machen.



Wir wünschen allen Kandidaten einen fairen Wahlkampf.

