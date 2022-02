Mit Betriebsrat fischt man nicht im Trüben! / Betriebsratswahlen 2022

"Genau hier wollen wir ansetzen: die Beschäftigten über die Wahlen an sich informieren und ihnen Möglichkeiten und Chancen näherbringen, die der Betriebsrat ihnen eröffnen kann." erläutert der Vorsitzender des DGB Kreisverband Region Hannover und des DGB Ortsverband Lehrte, Reinhard Nold.geht noch einen Schritt weiter. „Demokratie darf nicht am Werkstor enden und jede Form der Behinderung bei der Gründung oder Tätigkeit von Betriebsräten durch die Arbeitgeber muss strikt geahndet werden. Mitbestimmung im Betrieb ist deshalb nicht nur ein gesetzlicher Anspruch, sondern ein Gebot der Menschenwürde", so Jäger., ist klar, dass betriebliche Mitbestimmung eine "Machtfrage" ist: "Wo ein Betriebsrat ist, kann die Unternehmensseite in wesentlichen Fragen und bei für Arbeitnehmende grundlegenden Veränderungen nicht durchregieren. Gerade deshalb ist bei nicht tarifgebundenen Betrieben die Wahl eines Betriebsrates besonders wichtig“.Die Mitbestimmung im Betrieb spielt auch gesamtgesellschaftlich eine wichtige Rolle und ist eine entscheidende Antwort auf die Verunsicherung, die in unserer Gesellschaft um sich greift,“ so Prüße. Die Erfahrung, so der Bürgermeister weiter, habe vielfach gezeigt, dass Unternehmen mit Betriebsrat im Durchschnitt wirtschaftlich besser dastehen und auf Veränderungen frühzeitiger reagieren."Ohne die kreative Arbeit vieler Betriebsräte hätte unsere Stadt sicherlich schon Arbeitsplätze verloren"in Lehrte an. In den Augen von Pern ist es eine Illusion, dass der Einzelne seine Interessen besser vertreten kann als ein Betriebsrat: "In der IT-Branche wurden vielen Einzelkämpfern die Augen geöffnet. Als es der Branche nach dem ersten Boom schlechter ging waren jene gut beraten die einen Betriebsrat hatten!"Mit dem vereinfachten Wahlverfahren, welches für Betrieben mit bis zu 100 Beschäftigten angewandt werden kann, ist es für interessierte Belegschaften sehr einfach geworden einen Betriebsrat zu wählen. "Innerhalb von einer Woche kann ein Betriebsrat im Amt sein. Und es braucht niemand Angst vor Formularen zu haben. Mit den gewerkschaftlichen Materialien ist jeder in der Lage eigenständig einen Betriebsrat zu gründen, und wenn es dennoch hakt stehen die Gewerkschaften zur Verfügung“, wirbt Nold für die einfache Wahlvariante.Allgemeine Informationen zur Betriebsratswahl können im Internet unter https://www.dgb.de/betriebsratswahl abgerufen werden. Konkrete Hilfestellung bei der Wahl gibt die zuständige Gewerkschaft oder kann vom DGB Ortsverband Lehrte vermittelt werden. Der DGB Ortsverband ist unter der E-Mail: DGB-Lehrte@web.de oder Telefon 05132/589401 zu erreichen.