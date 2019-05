Anzeige

Informationsveranstaltung der BI Pro Kids Lehrte

Am gestrigen Tag trafen sich rund 50 Lehrterinnen und Lehrter zur Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative Pro Kids, die seit 30 März 2019 für mehr Kita Plätze kämpft.



Laut der Lokalen Medien fehlen 250 Krippen und Kita Plätze in der Kernstadt und den 9 Ortsteilen, was bei einigen Familien schlaflose Nächte bescheren dürfte, da die Fehlende Betreuung dafür sorgt, das ein Einkommen nach der Elternzeit wegbricht.



Bei der Informationsveranstaltung waren auch die 4 Bürgermeister Kandidaten Klaus Sidortschuk (SPD), Oliver Gels (unabhängig), Frank Prüße (CDU) und Thomas Ganskow (Piraten) vor Ort und haben Ihre Haltung zu diesem doch heiklen Thema kund getan.



Zusammenfassend ist zu sagen das alle vier Bürgermeisterkandidaten mit der Bürgerinitiative „Pro Kids“ übereinstimmen und sagen, das wir zu wenig Krippen und Kita Plätze haben.



Laut der Webseite der Stadt Lehrte (Stand 5.5.2019) gibt es für die mit 3,5 Mio Euro veranschlagten „mobilen Raumeinheiten“ noch keine öffentliche Ausschreibung, was unser Bürgermeister bei der Veranstaltung sagte.



Ich hoffe für die Kinder und die Eltern, das es schnellstmöglich eine für alle zufriedenstellende zukunftsorientierte Lösung für alle gibt.

