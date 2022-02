Informationsstand zum Frauentag 2022 im Einkaufszentrum Zuckerfabrik (Lehrte)

Lehrte : Einkaufszentrum Zuckerfabrik |

DGB Motto zum Frauentag 2022: „Der Wandel ist weiblich!“



Unter dem Motto „Der Wandel ist weiblich!“ ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum Internationalen Frauentag am 8. März auf. Der DGB Ortsverband und der Ver.di Ortsverein Lehrte/Sehnde werden am 8. März einen Informationsstand im Einkaufszentrum Zuckerfabrik aufstellen und Rosen sowie kleine Aufmerksamkeiten an Frauen verteilt. Wer möchte kann Informationen und Material zur Frauenpolitik erhalten. Selbstverständlich werden die aktuellen Corona-Bedingungen eingehalten.



Martina Buchheim, vom DGB Ortsverband Lehrte sagt: „nicht nur die Corona-Pandemie hat die Frauen besonders hart getroffen, sondern auch der digitale Wandel, die Globalisierung und der Kampf gegen den Klimawandel verändern die Arbeitswelt grundlegend. Damit Frauen in diesem Wandel nicht zu kurz kommen, gehören ihre Perspektiven und Bedürfnisse in den Focus. Wir erwarten von den Entscheidungsträger*innen in Politik und Wirtschaft, Frauen stärker einzubeziehen.“



In vielen Unternehmen finden in diesem Jahr wieder Betriebsratswahlen statt. Wir rufen alle Frauen auf, daran teilzunehmen. Gerade im ökonomischen Wandel ist die betriebliche Mitbestimmung wichtig, um Veränderungen im Interesse der Beschäftigten aktiv mitzugestalten. „Betriebs- und Personalräte sorgen für bessere Arbeitsbedingungen für Frauen in Betrieben und Dienststellen. Ihre Rechte müssen dringend gestärkt werden, um etwa beim Einsatz von digitalen Arbeitsmitteln oder der Gewährung von Homeoffice auf Augenhöhe mit Arbeitgeber*innen und im Interesse der Beschäftigten verhandeln zu können“, betont Buchheim. „Damit es mit der Gleichstellung von Frauen und Männern vorangeht, brauchen wir starke Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die sich für gerechte Chancen und die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen einsetzen“.



Gleichstellungspolitik ist kein Schönwetterprogramm. Deshalb wollen wir mit dem Infostand zum Internationalen Frauentag auf die immer noch bestehende Ungleichbehandlung von Frauen aufmerksam machen, erläutert Martina Buchheim die Aktion am 8. März im Einkaufszentrum Zuckerfabrik und ruft alle Frauen auf an den Aktionen zum Internationalen Frauentag teilzunehmen.