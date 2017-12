FDP-Lehrte lädt zum Weihnachtsmarkt ein.

Lehrte : Marktplatz |

Kurz vor Jahresende kann die FDP allgemein eine positive Bilanz ziehen. Nach erfolgreicher Bundestagswahl mit Wiedereinzug in den Bundestag und der ebenfalls zufriedenstellenden Landtagswahl macht sich dies auch in der wieder gestiegenen Anzahl von Mitgliedern bemerkbar. Davon konnte auch die FDP in Lehrte profitieren die einige Neumitglieder in ihren Reihen begrüßen konnte.

Um diesen Mitgliedern und auch Interessenten die Möglichkeit zu geben sich abseits von politischen Veranstaltungen mit Vertretern der Lehrter FDP zu unterhalten, haben Vorstandsmitglieder und die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Lehrte alle Neumitglieder und auch Interessenten eingeladen, sich am Freitag, 15.12.2017 um 19.00 Uhr vor dem Eingang der Matthäuskirche zum Weihnachtsmarktbummel zu treffen um sich bei Glühwein, Punsch und/oder Bratwurst näher kennen zu lernen.