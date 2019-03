100 Jahre Frauenwahlrecht und 70 Jahre Gleichberechtigung im Grundgesetz

Mit dem Blumengruß wollten wir den Frauen eine Feude bereiten aber auch auf die immer noch große Ungerechtigkeit hinweisen, die zwischen den Geschlechtern herrscht."Trotz 70 Jahren Gleichberechtigung ist noch lange keine echte Gleichberechtigung hergestellt.Solange Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen, Frauen in Führungsetagen die Ausnahme sind, Frauen im Parlament nicht paritätisch vertreten sind, Frauen für die gleiche Wertschätzung doppelt so hart kämpfen müssen, Frauen in Pflegeberufen eine geringe Entlohnung erhalten und es sexuelle Gewalt an Frauen und Mädchen gibt, nur um einige Baustellen zu nennen, solange muss es diesen Weltfrauentag geben um auf diese Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen", so Helga Laube-Hoffman und Maren Thomschke für die SPD Lehrte."Wir wünschen uns natürlich, dass sich mehr Frauen politisch engagieren -von Köchin bis zur Juristin- und können nur jede Einzelne ermuntern, sich zu beteiligen", ergänzen die beiden Ratsfrauen.Die Gleichstellung im alltäglichen Leben wird den Frauen nicht geschenkt und auf dem Weg zur Gleichberechtigung ist noch viel zu tun. Wahrscheinlich geht es doch nicht ohne gesetzliche Reglementierung und wir Frauen müssen an dieser Stelle für unsere Forderungen kämpfen so wie vor 100 Jahren das Wahlrecht von Frauen für Frauen über Jahrzehnte hart erkämpft wurde, so der gemeinsame Tenor der Frauen.