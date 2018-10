Stille – Ruhe – einfach Innehalten

In den Jahren 1861 bis 1864 wurde er angelegt. Damit ist er einer der ältesten Friedhöfe in Hannover. Zu sehen sind dort ein sehr alter Baumbestand, aber auch bekannte Hannoveraner finden hier ihre Ruhestätte. Dazu gehören, um nur einige zu nennen, Kurt Schwitters, Georg Laves, Adolf Grime, Wilhelm Hausild (Fotograf) oder Yconne Georgi (Tänzerin)sowie Dietrich Kittner und Karl Jatho (Flugpionier).Schwarz/Weiß Aufnahmen bieten sich geradezu an. Einige habe ich so versucht auf den Chip zu speichern, doch dann folgt mein Schwenk wieder auf die Farbe.Vieles gibt es zu entdecken, manches finden wir bestimmt bei einem der nächsten Spaziergänge.