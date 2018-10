Sonnenschein und Bäume

Der goldene Oktobertag begleitet die Donnerstagsrunde zum und im Tiergarten Hannover. Unser Thema sind Bäume aus verschiedenen Perspektiven abzulichten, doch es gab so vieles mehr im Garten zu entdecken. Durch diesen wunderbaren sommerlichen Herbsttag leuchten die Farben der Blätter besonders schön. Aber auch zu entdecken, wie sich die zum Teil alten Bäume gewachsen sind. Schon erstaunlich was die Natur so alles hervorbringt und wir uns daran erfreuen, zumal sie vielfältige Fotomotive bietet.Wie immer sind einige Bilder auf den Chip gelandet. Viel Spaß beim Blättern.