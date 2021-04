Autor: Gerhard Brodowski HamburgWissenschaftlicher Name: Phoenicurus ochrurosEnglischer Name: Black RedstartSpanischer Name: Colirrojo tizonFranzösischer Name: Rougequeue noirItalienischer Name: Codirosso spazzacaminoFamilie: Fliegenschnäpper (Muscicapidae)Verbreitung: Europa, Asien, Afrika