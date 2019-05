Dieser Donnerstag führte uns nach Arpke. Dort im Gartencenter begegnete uns eine Vielfalt von Farben, Blumen und anderes mehr. Es ist immer wieder schön dort mit dem Fotoapparat einzukaufen.Vor allem auch da es sich in dem Cafe so herrlich schlemmen lässt mit netten Gesprächen.Ein herzliches Dankeschön das die Gruppe dort in den Räumen fotografieren durfte.