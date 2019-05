Ganz in Rot

Ganz kurzfristig erlaubte uns das Unternehmen stanze in ihren Räumlichkeiten zu fotografieren. Dafür sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank und es macht viel Freude dort zu sein. Zumal sich der Abschluss lecker und unterhaltsam gestaltete.An diesem Donnerstag sollten zwar Blumen und Blüten auf den Chip landen mit einer Einschränkung. Jede von uns wählte sich ihre Farbe. Blau, Gelb-Orange, Lila und Rot. Ich wählte meine Farbe: Rot.Beim Schlendern zeigte sich mir eine Vielfalt der Farbe nicht nur bei den Gewächsen sondern auch beim Zubehör für die Gartenarbeit oder auf Samen-tüten.Mein Einkauf auf den Chip entpuppte sich als wahres Rot-Wunder, dass ich gern hier zeige. Also viel Spaß beim Blättern.