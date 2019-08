Die Donnerstagsrunde im Berggarten

Das Licht an diesem Nachmittag war ideal. Mit den Blumen wollte ich mich diesmal eigentlich nicht so ausgiebig beschäftigen, daher begab ich mich zielstrebig Richtung Moorweiher in der Hoffnung, dort einige Libellen vor die Linse zu bekommen. Leider waren dort nicht sehr viele unterwegs, lediglich eine hatte sich auf einem Halm niedergelassen, der aber für mein Zoom mal wieder viel zu weit weg war. Zwei kleine Minifrösche hätte ich fast noch übersehen, Dank an Hedwig und Gisela, die sie entdeckten. Dann hatte ich noch die Hoffnung auf die Eichhörnchen, die dort in der Nähe oft anzutreffen sind, aber diese ließen sich ebenfalls nicht blicken.Also langsam zurück in Richtung Ausgang, hier entdeckte ich dann glücklicherweise noch eine Libelle zwischen den Blumen, die sich sonnte.Einige Pflanzen sind natürlich doch auf dem Chip gelandet und Hildegard sorgte mit ihren Seifenblasen für einen abwechslungsreichen Abschluss unserer Fototour.Die Frösche und Libellen habe ich teilweise mit einer Lumix Brigde 600 mm Zoom undmit Canon APC-C Spiegelreflex, 300 mm Brennweite und einer leichten Ausschnittsvergrößerung aufgenommen.