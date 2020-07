Der andere Donnerstag

Der regelmäßige Donnerstag der Fotorunde fällt dem unbeständigen Wetter zum Opfer und wid auf den Samstag verschoben. Erneut gibt es ein Treffen an den Seen in Koldingen. Unser geplantes Thema: Libellen. (Beim ersten Besuch schwirrten dort sehr viel umher).Warme Temperaturen eher Fehlanzeige doch pünktlich machen wir uns auf den Weg. Der erste Stopp am See lässt uns keine Libelle finden. Ist ihnen zu kalt. Daher entstehen Fotos am Wegesrand, der immer Neues zu bieten hat. Wir müssen es nur durch den Sucher des Fotoapparates entdecken.Einige Aufnahmen zeige ich Euch/Ihnen hier und wünsche viel Spaß beim Blättern