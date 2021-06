3 kleine Störche im Steinwedeler Horst

Die Eltern haben ganz schön was zu tun, um die hungrigen Schnäbel zu stopfen.In dieser Woche war ich dank des wärmeren Wetters öfter dort, es ist immer mit viel Warterei verbunden, wenn man die Eltern im Flug oder bei der Landung auf dem Nest erwischen will. Oft verpasse ich dann doch noch den richtigen Moment. Na ja, so ist eben das bei Tierfotografie, Geduld, Ausdauer und Glück gehören dazu.