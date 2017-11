Weihnachtsmarkt Aligse 01.12. - 03.12.2017

Lehrte : Festplatz |

Unter den Eichen, Festplatz | Der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaften e. V. öffnet auch in diesem Jahr wieder pünktlich zu Beginn der Vorweihnachtszeit am ersten Adventswochenende von Freitag, 01.12. bis Sonntag, 03.12.2015 seine stimmungsvoll geschmückten Buden des Weihnachtsmarktes in Aligse auf dem Festplatz Unter den Eichen. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger von Nah und Fern sind an allen drei Tagen sehr herzlich zum diesjährigen Gemeinschafts-Weihnachtsmarkt der Lehrter Ortsteile Aligse, Kolshorn und Röddensen eingeladen.



Der Weihnachtsmarkt in Aligse kann ohne Weiteres als einer der romantischsten und stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte in der Region Hannover bezeichnet werden. Von seinem ganz besonderen Flair kann man sich jeder Jahr aufs Neue bezaubern lassen. Das meint jedenfalls der neue Vorsitzende des des Trägervereins „Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaften e. V.“, Carsten Borsum (43).



Die besondere Anziehungskraft des Weihnachtsmarktes und die große Beliebtheit weit über die Stadtgrenze Lehrtes hinaus mag vor allem darin begründet liegen, dass auf dem Weihnachtsmarkt in Aligse ausschließlich Selbstgemachtes angeboten wird und die Erlöse bedürftigen und förderungsfähigen Zwecken der ortsansässigen Vereine und Institutionen der drei Ortschaften sowie überregional Bedürftigen zu Gute kommen.



Aus diesem Grunde sind viele fleißige Hände schon seit Monaten in allen drei Ortschaften damit beschäftigt, in liebevoller Kleinarbeit zu basteln und zu werkeln, um den Weihnachtsmarktbesuchern auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Angebot an Geschenkideen anzubieten.



Aber auch in kulinarischer Hinsicht wird wieder viel geboten – dafür werden schon seit Tagen in vielen Küchen Marmeladen, Liköre, Kekse und viele andere Leckereien „hergestellt“. Neu in diesem Jahr wird sein ein Eierpunsch nach einem altdeutschen Rezept.



Das besondere Markenzeichen des Weihnachtsmarktes in Aligse ist aber neben den liebevollen kulinarischen und handwerklichen Angeboten vor allem das besonders kinderfreundlich gestaltete Rahmenprogramm: vom Stockbrotbraten im Pfadfinderzelt über das historische Kinderkarussell bis hin zur Pfedekutschenfahrt ist für jedes Alter etwas Passendes dabei. Und während die Kinder behutsam umsorgt sind, bleibt den Eltern auch mehr Zeit für einen leckeren Glühwein oder eine Bratwurst, findet der neue Vorsitzende Carsten Borsum.



Der Ablauf für die nächsten Wochen ist bereits von alters her geplant: Erst den Tannenbaum aufstellen, dann die insgesamt 14 Weihnachtsmarktbuden aufbauen und schmücken- und zu guter Letzt mit allen Köstlichkeiten bestücken- und schon kann der 24. Aligser Weihnachtsmarkt beginnen.



Der Drei-Dörfer-Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag, 01.12.2017 von 16.00 bis 20.00 Uhr seine Pforten und am Samstag und Sonntag jeweils von 15.00 bis 20.00 Uhr.



Selbstverständlich wird auch in diesem Jahr wieder der Nikolaus vorbei kommen. Begleitet wird er vom Posaunenchor aus Burgdorf (FR 01.12.2017 - 18:00 Uhr), der mit seinen Weihnachtsliedern für die richtige Weihnachtsmarktstimmung sorgen wird. Ebenso sind weitere Überraschungen für jung und alt geplant, die hier aber noch nicht verraten werden. Am besten wird es sein, sich den Termin schon jetzt vorzumerken und einfach selbst vorbeizukommen.



Der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaften e. V. Aligse-Kolshorn-Röddensen

freut sich wieder auf zahlreiches Erscheinen!