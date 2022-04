Osterfeuer-Fest bei der SG Glück Auf Lehrte

Lehrte : SG Glück Auf |

Brauchtumsfeuer am Samstag, 16.04.2022, 16:00 - 22:00 Uhr Die Siedlergemeinschaft Glück Auf Lehrte freut sich nach zwei Jahren „Pause“ endlich wieder das beliebte Osterfeuer-Fest auf ihrem Gelände am Knappenweg 51 durchführen zu können.



Gegen 16:30 Uhr wird die kleine Feuerstelle zum Stockbrotbraten für die Kids entzündet und gegen 19:00 Uhr folgt das große Brauchtumsfeuer.



Für das leibliche Wohl ist wie immer ausreichend gesorgt. Wetterbedingt stehen dann auch warme Getränke zur Verfügung.



Die allseits beliebte und familienfreundliche Veranstaltung soll dann gegen 22:00 Uhr ihren Ausklang finden.



Brenngut kann am Donnerstag (14.04.) ab 17 Uhr und am Samstag (16.04.) von 10:00 - 12:00 Uhr angeliefert werden.



Wir freuen uns auf Sie und wollen mit Ihnen gemeinsam die familiäre Stimmung bei diesem Fest genießen.



- Der Vorstand -