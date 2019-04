Maibaum-Fest bei der SG Glück Auf Lehrte

Lehrte : SG Glück Auf |

Maibaum-Aufstellen am 30.04.2019, ab 17.00 Uhr Zwar kurz nach dem Osterfeuer-Fest, aber seit mehreren Jahren schon traditionell lädt die Siedlergemeinschaft Glück Auf Lehrte wieder zum Maibaum-Aufstellen am Dienstag, 30.04.2019, ab 17.00 Uhr auf das Gelände am Knappenweg 51 ein.



Die ausreichende Versorgung ist durch Mai-Ur-Bock-Bier, Fassbier, alkoholfreie Getränke und Bratwurst gewährleistet.



Die Siedlergemeinschaft Glück Auf freut sich über jeden Besucher, der auf dem schönen Gelände an dem Maibaum-Fest teilnehmen möchte.



Kommen Sie zu uns und lassen Sie uns ein paar entspannte Stunden verbringen.



Wir freuen uns auf Sie !!!



- Der Vorstand -