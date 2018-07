In Erinnerung an seinenTodestag 4. Juli 1818 - hier eines seiner wunderbaren GedichteAuf Erden stehet nichts, es muß vorüberfliegen.Es kommt der Tod daher, du kannst ihn nicht besiegen.Ein Weilchen weiß vielleicht noch wer, was du gewesen.Dann wird das weggefegt, und weiter kehrt der Besen.Hans Theodor Woldsen Storm, deutscher Jurist, Dichter und Novellist