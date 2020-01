Immernoch etwas ganz Besonderes

BuchHandlungen, für mich die Anlaufstelle in einer Stadt überhaupt. Hier lernt man in kurzer Zeit z.B. ein neues Land, gar Land und Leute kennen.Nicht nur Neuheiten, Sachbücher, Romane, Krimis, Kinderbücher usw. wecken das Interesse. Es gibt immer etwas Neues zu erfahren, zu entdecken und zu bestaunen.Das Beste jedoch sind die wunderbaren und zum Teil sehr eindrucksvollen Lesezeichen, die gratis bei jedem Erwerb eines neuen Buches mit überreicht werden. Das ist für mich stets ein ganz besonderer Moment. Erinnert mich jedesmal an eine Zeit in der Bücher nicht so einfach wie heute erworben werden konnten.