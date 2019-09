Immensen: Erntendank - Festgottesdienst für die ganze Familie

Die Ev.-luth. St. Antonius Kirchengemeinde Immensen lädt ein zum Erntedank Festgottesdienst, den wir in diesem Jahr am 29. September um 10 Uhr auf "Jürn´s Hof" bei Familie Hattendorf feiern.

Die Immenser Pfadfinder versorgen die Gäste im Anschluss an den Gottesdienst mit einer leckeren Kürbissuppe, die Jägerschaft Immensen hat ihre leckere Wildbratwurst im Angebot und die Eltern der KITA Immensen-Arpke sorgen für das Kaffee, Tee und Kuchenbuffet.Im Gottessdienst, der musikalisch u. a, durch den Posaunenchor mitgestaltet wird, wollen wir auch Danke sagen für ganz besondere Erntegaben. Die, nur so viel sei hier schon verraten, nicht für jeden sofort erkennbar aber für unsere Gemeindearbeit immense wichtig sind.Es wird also viel los sein, für alt und jung. Kommen sie gerne vorbei, zum Feiern, Klönen und Quatschen mit uns. Wir freuen uns auf sie!Erntegaben können bereits am Samstag zwischen 15 bis 16:30 Uhr auf dem Hof abgegeben werden.+ + +Thorsten LeißerTel. 0170 2960654Mail: thorsten.leisser@kirchenkreis-burgdorf.de+ + +Hendrik AlbertsTel. 0179 5300722Mail: kirchenvorstand@kirche-immensen.de+ + +Wiebke HattendorfTel. 0151 22833389Mail: kirchenvorstand@kirche-immensen.de