Gartenausstellung und Malerei im Künstlertreff Ahlten

Lehrte : Künstlertreff Ahlten |

Planen sie einen Herbstspaziergang der besonderen Art durch die Galerie und den Garten des Künstlertreffs Ahlten.

Es fing mit einem Waldspaziergang an. Kinderaugen entdeckten in einer Wurzel ein Krokodil und in einem verästelten Zweig ein Hirschgeweih. Spätestens jetzt war die Idee geboren, den Garten in der Pfarrstraße 5 in einen Kunstgarten zu verwandeln.

Durch die Verbindung unterschiedlicher Werkstoffe, wurden phantasievolle Skulpturen kreiert. Der Jugendtreff Ahlten und kreative Feriengäste waren sofort dabei und unterstützten unser Vorhaben. Insektenhotels aus Dosen gefertigt und als Biene oder Marienkäfer getarnt, Jeanshosen ausgestopft und Vieles Andere mehr.

Malerei unterschiedlichster Art und Techniken wird präsentiert. Die Wegweiser leiten den Besucher vorbei an den Arbeitsplätzen der Künstlerinnen hinaus in den Garten in dem sie weitere Bilder betrachten können.

In unserem Kunstgarten tummeln sich viele bunte Skulpturen.

Genießen Sie das besondere Flair zwischen Baum und Borke und lassen sich von der Kreativität verzaubern.



Galerie im Künstlertreff

Pfarrstraße 5

31275 Lehrte Ahlten

Öffnungszeiten im Oktober: Freitag, Sonnabend und Sonntag von 15-18UHR



Die Hygieneregeln sind zu befolgen:

Geimpft, Genesen, Getestet

Eintritt mit med. Mund-Nasenbedeckung,

Registrierung in der Lucca APP oder in die Liste