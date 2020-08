Frühschoppen mit den Original Kaliberger Musikanten am 16.08.2020 in Ilten

Unser Verein, der Schützenverein Ilten, bietet nach dem großen Erfolg des “Schützenfest at Home“ in diesem Jahr ein weiteres neues “Format” an – einen musikalischen Frühschoppen unter dem Motto:Brause, Bier und Bayern-Burger. Das Konzept wurde in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden erarbeitet.Am 16. August in der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr stehen, Tische, Bänke, Speisen und Getränke auf “Züchter’s Hof” (Hindenburgstr. 40 in Ilten) bereit.Für die passende Blasmusik sorgen wir, die“Original Kaliberger Musikanten”.Unser Formation gibt nun ihr Debüt in Ilten. Schon im Januar hatten wir unseren ersten öffentlichen Auftritt als “Original Kaliberger Musikanten” beim Jubiläumsempfang des Regionssportbundes Hannover. Das musikalische Spektrum reicht von der böhmischen Polka bis zum Schlager.Der Eintritt zum Frühschoppen ist selbstverständlich kostenlos. Aufgrund der herrschenden Vorgaben ist jedoch eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung erforderlich. Der Vereinsvorsitzende Carsten Elges nimmt Anmeldungen per E-Mail unter tscelges@t-online.de oder per whatsapp/sms oder telefonisch unter 01772951139 entgegen. Es werden ausschließlich Sitzplätze unter Einhaltung der A-H-Regeln (Abstands- und Hygieneregeln) angeboten. Die Getränke werden überwiegend flaschenweise angeboten. Eigene Trinkgefäße (Becher, Gläser) können mitgebracht werden. Alternativ können Gläser käuflich erworben werden. Die Bayern-Burger steuert das Steiner’s aus Ilten bei.