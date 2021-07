Erste Versammlung nach 1,5 Jahren

Am 10. Juli war es nach fast 1,5 Jahre wieder soweit.Das Bürgercorps konnte erstmals wieder eine Mitgliederversammlung durchführen. Es wurde auch Zeit, mal wieder die Mitglieder persönlich zu sehen und nicht nur über Telefon zu hören.29 Mitglieder waren der Einladung gefolgt. Auf dem Programm standen die Berichte von den letzten Monaten und auch einige Wahlen. Susanne Heuer wurde in ihrem Amt als Vorsitzende ebenso bestätigt, wie Reneé Friedrich als Schriftführer und Petra Godglück als stellv. Schießleiterin.Drei Ämter wurden neu besetzt. Petra Godglück ist nun auch Kassenwartin und wird dabei unterstützt durch Jana Papendieck. Sie treten damit die Nachfolge von Rainer Haase und Marina Ehrenberg an. Auch der Schießleiter ist neu. Michael Papendieck hat nun das Amt von Uwe Friemann übernommen.Nicht zur Wahl standen Sebastian Zok als 2. Vorsitzender und Michaela Oschem als stellv. Schriftführerin.Diese Ämter werden erst im nächsten Jahr gewählt.Als besonderes Highlight jedoch konnte unsere Vorsitzende doch noch fast rechtzeitig die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vornehmen.So begann sie mit der Ehrung von Uwe Herbig für 25jährige Mitgliedschaft. Allerdings hier mit dem Hinweis, dass er dieses Jubiläum bereits im letzten Jahr feiern konnte, jedoch die Ehrung erst in diesem Jahr möglich war.In diesem Jahr wurde dann Uwe Friemann für 25jährige Mitgliedschaft geehrt.Und ganz besonders erfreut war die Vorsitzende, dass sie erstmals auch Damen für 25 Jahre ehren konnte.Von den 1996 nach der Satzungsänderung sogleich eingetretenen Damen waren sieben an diesem Abend anwesend. So erhielten namentlich Corinna Kunze-Malitz, Petra Siemon, Roswitha Heuer, Hannelore Marquardt, Irene Friedrich, Dagmar Zok und Aurelie Müller ihre Urkunde und die silberne Ehrennadel.Begleitet mit vielen Worten des Dankes und der Anerkennung blickte die Vorsitzende auf die Zeit der Jubilare zurück.Zwei fehlten in der Runde. Nachgeholt werden die Ehrungen von Hans-Dieter Colditz für 50jährige Mitgliedschaft und Hannelore Kähne für 25jährige Mitgliedschaft. Dieses soll auf der Mitgliederversammlung im Oktober stattfinden.Alle Jubilare haben eine Einladung zum nächsten Königsfrühstück erhalten, was hoffentlich 2022 bei dem dann wieder stattfindenden Schützenfest (12. – 14. August 2022 geplant) vorgesehen ist.Alle hoffen nun, dass auch der Schießbetrieb wieder losgehen kann. Anstelle des Königsschießen wollen wir am 15. August ab 10:00 Uhr ein Preisschießen ausrichten. Dazu sind alle Hämelerwalder Vereine und natürlich auch alle Bürgerinnen und Bürger herzlichst eingeladen. Zeitgleich wird wie beim sonstigen Königsschießen auch die Freischeibe und der Willi-Wedemeier Gedächtnispokal öffentlich ausgeschossen.Das Bürgercorps hofft, dass die Zeiten von Lockdown nun endlich vorüber sind und möglichst viele Gäste am 15. August auf dem Schießstand und im Vereinsheim Adlerhorst begrüßen kann.siehe auch http://buergercorps-haemelerwald.lima-city.de