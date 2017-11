DoRu besucht die "Bienenhauptstadt Immensen"

Wir begannen den Tag gemeinsam mit einem guten Frühstück und ließen uns anschließend durch den kleinen Ort führen. Unser Fokus war diesmal auf „alles Runde“ gerichtet und begann mit dem ovalen Frühstücksei.Aufgrund der Jahreszeit waren die sonnenhungrigen Insekten leider nicht anzutreffen, den Sonnenblumen gefiel es auch nicht mehr, aber zum Abschluss des Spazierganges fand sich beim Blick in den Stall noch ein neugeborenes Kalb.Die alten Bauernhöfe fand ich sehr interessant, aber es werden immer weniger und die meisten Bewohner zieht es beruflich in Richtung Großstadt. So verändert sich auch das Dorfleben ständig, wie wir erfahren haben und den letzte „Tante-Emma-Laden“ wünscht man sich jetzt hierher zurück.