Nicht erst seit Loriot, bürgerlich Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow, kurz Vicco von Bülow, wissen wir ganz genau um die Bedeutung unseres Frühhstückseis. Dich er verstand wie kein anderer von den 1950er-Jahren an bis zu seinem Tod in Literatur, Fernsehen, Theater und Film, prisante Situationen des Lebens, als auch die vielfältigen zwischenmenschlichen Beziehungen, zum Beispiel Rolle der Frau in unserer Gesellschaft, auf ganz besondere Weise zu vermitteln. Seine Bücher, Szenen einer Ehe in Wort und Bild, Loriots heile Welt, Loriots kleiner Ratgeber, Loriots grosses Tagebuch, Loriots dramatische Werke, Loriot, Männer & Frauen passen einfach nicht zusammen, Das grosse Loriot Buch: gesammelte Geschichten in Wort und Bild, Loriot's Wum und Wendelin, Bitte sagen Sie jetzt nichts: Gespräche, sind hervorragende "echte Ratgeber" und nicht selten zitiere ich in Freundes und Familienkreis daraus.Zu seinem heutigen 95. Geburtstag konnten wir unser Frühstückei, genau auf dem Punkt gekocht, genießen.Herzlichen Glückwunsch Herr Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow!