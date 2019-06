Belvoir Castle

Das große imposante Anwesen wurde seinerzeit (1980) für die bekannte Verfilmung des Kinderklassikers von Frances Hodgson Burnett ausgewählt. Ihre erdachte Geschichte, die Geschichte des Geschlechts der Dorincourts, die alljählich zu Weihnachten gesendet wird und auch nicht verpasst werden darf!Die Orginalausgabe "Der kleine Lord", erschien erstmals im Jahre 1886.Das wunderschöne Schloß ist nicht nur von außen wiederzuerkennen. In den Räumlichkeiten findet man sich in der Zeit des kleinen Lords Fauntleroy, dem siebenjährigen Cedric, wieder.Hier zitiere ich gerne -seine- Lordschaft: "Nirgends ist der Himmel so blau, das Gras so grün, wie hier in England! " (1.Foto)Ein Besuch lohnt sich bei jedem Wetter