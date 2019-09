Atemberaubende Akrobatik

Zurzeit auf dem Waterloo Platz in Hannover zu sehen. Dort gastiert der Zirkus Roncalli und Besucher nehmen unvergessliche Momente mit nach Hause.Daher erlebte dies Mitglieder der Donnerstagsrunde. Besonders schön, dass das Fotografieren erlaubt ist. Der Auslöser leistete eine Marathonarbeit.Die neue Show „Storyfeller – gestern, heute, morgen „ verzichtet ganz auf eine Tiershow. Neue Wege geht damit der Direktor Bernhard Paul. Als erster Zirkus nutzt er die moderne Technik, Computer, Technik und Holgramme, so dass Pferde, Elefanten und Fische für die Besucher sichtbar werden.Doch dann beginnt die Show mit Akrobatik und Clownsdarbietungen. Rundherum ein sehr ansprechenden Programm, so dass die Zuschauer mit langanhaltenden Applaus Danke sagen. Mir jedenfalls hat die Vorstellung sehr gut gefallen und es ist sicher nicht mein letzter Aufenthalt im Zirkuszelt.Die Schwierigkeit zeigte sich dann am PC – eine Bilderflut anzuschauen, zu entscheiden welche Bilder zeige ich bei myheimat? Daher mache ich es ein wenig leichter und zeige teil 1 und 2 – immerhin gab es ja auch eine Pause.Doch nun viel Freude beim Schauen