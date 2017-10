6. Stadtteilfest "Oktoberfest" bei der SG Glück Auf Lehrte

Stadtteilfest / Oktoberfest am 21.10.2017, 17 - 22 Uhr

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Siedlergemeinschaft Glück Auf Lehrte wieder ein Stadtteilfest, welches dieses Mal unter dem Motto "Oktoberfest" auf dem Gelände am Knappenweg 51 durchgeführt werden soll.Aus diesem Grund werden traditionelle bayrische Gerichte wie Brezeln, Weißwürste, Leberkäse mit Salaten und natürlich Weißbier angeboten. Dazu gibt es natürlich auch die normale Bratwurst und Pommes.Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Akustik Duo "All you can hear" aus Hannover, die ihren Auftritt gegen 19.00 Uhr beginnen werden.Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn die Gäste in landestypischer Tracht wie Lederhose oder Dirndl erscheinen und dadurch diesen bayrischen Abend abrunden.Wir laden alle Interessierten herzlich auf unser Gelände !!!- Der Vorstand -