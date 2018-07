Für ein leckeres "Himbeer-Eis

Sonne satt und die nächsten leckeren Beerchen sind reif?:) Dann ist es Zeit für ein einfaches Himbeereis!Und so wird ' s gemacht :Eine Handvoll Himbeeren in den Gefrierschrank stellen.Ein Becher 200 g Joghurt,Sahne,Oder beides ;)mit einem elektrischen Rührgerät steif schlagen. Die gefrorenen Himbeeren dazugeben und weiterschlagen bis diese Masse die gewünschte Konsistenz hat - fertig."Da aus Erfahrung, an einem Sommertag wie heute, die wenigen schon reifen Früchte nicht lange genug im Eisfach liegen werden, bis sie durchgefroren sind...? vernasche ich sie gleich - und ... hmmm .... weg. ...Auch ohne Joghurt-Sahne.Und nun ?Die Zusammenstellung von Obst-Törtchen ist genauso einfach und schnell:Dazu nehne ich die vorbereiteten Capecakes aus dem Gefrierschrank und eine Handvoll frischer leckerer ungezuckerter Johannisbeeren - egal ob rote, gelbe oder schwarze Johannisbeeren oder besser alle drei Farben , also schwarz-rot-gelb - ;))Hier auf den Fotos "Rote Johannesbeer-Törtchen", da die weißen und schwarzen Beeren, wie die Himbeeren direkt unverarbeitet vernascht wurden. :)))