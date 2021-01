Teil oder Teile eines Ganzen (Donnerstagsrunde im Januar)

Also habe ich es dann doch vorgezogen, meine Kamera zu schnappen, um in Lehrte und Umgebung nach entsprechenden Motiven zu suchen. Die Aufnahmen sind alle in den letzten Tagen entstanden. An einigen Sträuchern konnte ich schon winzige Knospen entdecken, der Frühling kommt also schon ein wenig näher.Ich hoffe, das Thema halbwegs getroffen zu haben.