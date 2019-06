Tag der offenen Tür

Lehrte : Bahnhof Gleis 11 |

Die Bahnhofsmission Lehrte feiert auf Gleis 11!

Als besonderes Schmankerl ist die musikalische Unterhaltung anzusehen:

Vince Everett and Friends spielen ab 11 Uhr bis 16 Uhr Country, Western und bekannte Melodien aus Film und Musical! Fast schon fest zugesagt hat ebenfalls die bekannte Dudelsackpfeiferin Sabine Brennecke-Kohn, die uns virtuos auf ihrem Instrument unterhalten wird.

Für Essen und Trinken ist gesorgt und die Kinder ihr Geschick am Glücksrad versuchen, wobei es keine Verlierer geben wird.

Also Leute... kommt alle und feiert mit uns gemeinsam einen schönen Tag!

Euer Detlev Gebauer