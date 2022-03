Sprit sparen

Wieder ein Thema der Fotogruppe Sehnde, die entweder in einer kleinen Gruppe oder allein, dieses Thema in Bilder wandeln wollten.Aber es ist eine Herausforderung für Fotografen, sich dem Thema Lokomotive zu näheren. Und es gibt vieles zu entdecken, wenn man allein mit der Kamera die Lokomotive erobern möchte.Charmant stelle ich mir die Herausforderung mit einer analogen Kamera und einem schwarz/weiß Film vor. Vorbereitet habe ich dieses bereits, nur hapert es zurzeit mit der Umsetzung – aber es klappt in den nächsten Tagen bestimmt.