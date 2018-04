Osterpreisschiessen 2018 BSG Lehrte

Armin Chomanec „Eierkönig“Neben dem Osterhasen gehören zu jedem Osterfest natürlich auch bei den Bürgerschützen Ostereier. Wir kaufen sie jedoch nicht im Supermarkt, das wäre ja zu einfach und manchmal sicherlich billiger, nein, wir veranstalten ein lustiges Osterschießen. Das bringt mehr Gaudi, fördert außerdem die Gemeinschaft und gibt uns die Gelegenheit, unseren „Eierkönig“ auszuschießen.Abteilungsleiter Ernst Stiegemann freute sich über die gute Resonanz und konnte seine Schützenbrüder zu einem gemeinsamen leckeren Rührei-Essen begrüßen.Er bedankte sich bei unserem Wirt Sebastian Schulze für das leckere Essen.Im Vorfeld wurde bereits auf die Eier-Preisscheibe geschossen.Hier galt es, möglichst viele Punkte auf einer Sonderscheibe zu erzielen, was gar nicht so einfach war. Den ersten Platz errang hierbei Cord Molsen vor Lasse Stache und Holger Westphal.Am Schlusstag des Osterschießens galt es mit nur 5 Schuss Luftgewehr einem 111,1 Teiler möglichst nah zu kommen um die Würde des Eierkönigs zu erlangen.Viel umjubelter „Eierkönig 2018“, der sich nun ein Jahr mit entsprechender „Königskette“ schmücken darf und auf einem Zinnteller verewigt wird, wurde unser Schützenbruder Armin Chomanec mit einem 111,6 Teiler (0,5 Teiler Differenz zu 111,1 Teiler), gefolgt von Holger Westphal und Hans-Jürgen Münzer.Wir sagen herzliche Glückwünsche an alle Teilnehmer, es hat wieder einmal viel Spaß gemacht.Nach einem geselligen Abend nach dem Motto, Bürgerschützen aufgepasst, Ostern sorgen die Männer für die Eier, sind hoffentlich alle Eierpaletten ohne Schaden zu Hause angekommen.