Matjes Pokal bei BSG Lehrte

Schießen um Matjes-Pokal

Reinhard Peter der Gewinner

Für die Lehrter Bürgerschützen wurde das dreizehnte „Matjes-Pokal-Schießen“ durchgeführt. Nur wer den viertbesten Teiler hatte, konnte den Pokal in Empfang nehmen. Bei einigen Schützen wurde aber aus diesem nichts und sie schossen Teiler, die bei einem Preisschießen zu den ersten Plätzen gereicht hätten. So war die Spannung groß, als es zur Bekanntgabe des Gewinners durch den 1. Schieß-sportleiter Detlef Schmidt kam. Die geschossenen Teiler reichten vom besten 9,2 Teiler, geschossen von Jürgen Krüger bis zum 30. mit einem 251,2 Teiler von Corina Blanke. Als viertplatzierter und damit Gewinner des Pokales konnte mit einem 25,9 Teiler Reinhard Peter den Pokal und einen Gutschein in Empfang nehmen.Mit einem Matjesessen, serviert vom Restaurant Visier, wurde der Pokal noch mit Kaltgetränken „begossen“.