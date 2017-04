Maibaumaufstellung auf dem Rathausplatz in Lehrte – Sonntag, 30. April um 17.00 Uhr

Lehrte : Rathausplatz |

Auch in diesem Jahr wird zur Begrüßung des Wonnemonats und zur Vorbereitung der DGB Maifeier ein Maibaum auf dem Rathausplatz aufgestellt – auch dass aufziehen der Flaggen gehört am Vortag des 1. Mai zum Programm, zu dem das DGB Ortskartell Lehrte am Sonntag, den 30. April, für 17:00 Uhr auf den Rathausplatz einlädt.



Der Kranz wird auch in diesem Jahr wieder, mit vereinten Kräften, wie es bei Gewerkschaftern üblich ist, aufgestellt.



Kommen Sie zum Rathausplatz, genießen Sie mit fröhlichen Menschen die Aufstellung eines Maibaumes bei Musik, Bratwurst, Getränken und lockerer Unterhaltung.