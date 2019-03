Lehrte damals

Da ich in Lehrte groß wurde, meinen Schulweg mit dem Fahrrad zurück legte, kenne ich noch das Warten vor den Schranken. In Lehrte war umgeben von Schranken. Schaut man sich als Lehrte dort im Stellwerk um, wird man schnell in die Jahre ab 1960 katapultiert und schwelgt so wunderbar in den Erinnerungen.Liebevoll der Bau der Modelleisenbahnanlage, in dem der Bahnhof und das herum mit Häusern zu sehen sind. Da der Ziegenbocksweg. Wehe zu spät von zu Hause losmarschiert – zack stand man vor der sich schließenden Schranke und vom Zug nur noch die Schlusslichter zu sehen waren.Ein Besuch lohnt sich immer am vierten Sonntag im Monat.